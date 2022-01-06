Губернатор: Необходимая помощь оказывается всем пострадавшим в серьёзном ДТП в Псковской области

13:47, 06 января 2022, ПАИ

Необходимая помощь оказывается всем пострадавшим в серьёзном ДТП, которое произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников отметил, что сегодня в первой половине дня произошло серьёзное ДТП в Стругокрасненском районе. Столкнулись два автомобиля. Среди пострадавших двое взрослых и двое детей – все в тяжёлом состоянии транспортированы в медучреждения Псковской области.

Губернатор отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, ответственные службы работают максимально оперативно. «Делаем всё, чтобы спасти жизни пострадавших», – подчеркнул он.

Глава региона также напомнил, что сейчас крайне нестабильные погодные условия. «Пожалуйста, будьте предельно бдительны и осторожны за рулём. Соблюдайте скоростной режим. Берегите себя и своих близких», – заключил Михаил Ведерников.