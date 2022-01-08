Восемь жителей Псковской области умерли от коронавируса за последние сутки

12:16, 08 января 2022, ПАИ

Восемь жителей региона не смогли излечиться от COVID-19, по данным за 7 января. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Сегодня в полдень были опубликованы данные обновлённой региональной статистики коронавируса. Согласно им, всего за время пандемии в области умерло 1 307 человек.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким ушедших на своей странице в Instagram.

Ранее ПАИ сообщало о региональной статистике коронавируса за последние сутки и о ходе прививочной кампании.