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Общество

Публикации ПАИ в Instagram в 2021 году набрали пять миллионов просмотров

В последний день новогодних каникул мы подвели итоги развития соцсетей ПАИ за предыдущий год.

Абсолютный рекорд - примерно под таким лозунгом прошел 2021 год для соцсетей Псковского агентства информации. Мы практически ежемесячно фиксировали повышенный спрос на свой контент среди аудитории social media. Только в официальном аккаунте ПАИ в Instagram за последние 12 месяцев число подписчиков выросло в рекордные 1,5 раза, превысив отметку в 14 тысяч пользователей. А общее число просмотров наших публикаций уже в середине декабря перевалило за 15 млн. В целом наши Instagram-посты набрали почти 350 тысяч лайков и 15 тысяч комментариев.

Причем наибольшую реакцию аудитории вызвало одно из ключевых событий общественно-политической жизни региона - открытие мемориала в честь князя Александра Невского на берегу Чудского озера в Самолве, которое прошло при участии президента Владимира Путина. Нашу эксклюзивную новость с места событий тогда прочли почти 12 тысяч подписчиков. И еще примерно столько же посмотрели эксклюзивные ночные фото мемориала. Спустя неделю, наш Instagram буквально завалили лайками и комментариями - ажиотаж вызвал пост, посвященный трехлетию вступления в должность губернатора Михаила Ведерникова. Подборку фотохроники-дайджеста, посвященную работе главы региона, посмотрели почти 12 тысяч человек.

Социалка, необычные природные явления, культура и искусство - такие темы в течение 2021-го больше всего привлекали внимание нашей аудитории в Instagram. В конце ноября мы в очередной раз обновили рекорд по активности подписчиков. На этот раз всплеск эмоций вызвала фотография водоема возле железнодорожного моста над рекой Плюсса, на котором образовались «ледяные блинчики». В результате - почти 900 лайков и более 21,5 тысяч просмотров. Примерно такой же охват получила публикация о том, что в Псковской областной филармонии ищут мальчика, ставшего звездой их соцсетей. А весной наша аудитория поддержала своими «сердечками» самоотверженный труд медиков Благовещенского медцентра, которые несмотря на пожар, остались в здании с пациентами и успешно завершили операцию на сердце. Пост с этой новостью прочли более 20,5 тысяч пользователей.

Этой осенью мы существенно обновили формат подачи контента в наших соцсетях: у всех эксклюзивных проектов появился уникальный дизайн, адаптированный для Instagram и «ВКонтакте». С нуля был разработан новый дизайн Stories, который сделал их еще более информативными и насыщенными. Приятно, что аудитория это оценила - общее число просмотров Stories в этом году перевалило за 650 тысяч.  И здесь также есть свои рекорды - больше всего реакций подписчиков и 3 тысячи просмотров набрало короткое видео с кадрами первого снега в Пскове. Более 3,5 тысяч просмотров набрала Instagram-история  о том, что в областном центре впервые пройдет тур по новостройкам по системе трейд-ин. И традиционно, в топе рейтингов по числу просмотров - Stories с эксклюзивными новостями ПАИ с мест ЧП, аварий и происшествий.

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