Около двух тысяч псковичей посетили каток в Финском парке в один из праздничных дней

09:25, 10 января 2022, ПАИ

Около двух тысяч псковичей посетили каток в Финском парке в один из праздничных дней. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

Борис Елкин подчеркнул, что Финский парк в Пскове стал очень популярен у граждан, в выходные там наблюдалось столпотворение. Сити-менеджер уточнил, что в один из праздничных дней каток посетили около двух тысяч человек, поэтому было принято решение открыть ещё один бесплатный каток на стадионе «Машиностроитель».

Глава администрации Пскова также заметил, что в Финском парке была огромная очередь на аренду коньков – в пиковое время больше тысячи человек брали коньки в прокат.