Борис Елкин: В праздники к некоторым подрядчикам были вопросы по уборке и посыпке тротуаров

10:18, 10 января 2022, ПАИ

Во время праздников к некоторым подрядчикам были вопросы по уборке и посыпке тротуаров, заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

«Было много неспокойных моментов, погода не радовала, и были скользкие тротуары, – отметил Борис Елкин. – Будем вести претензионную работу с рядом подрядчиков».

Во время праздников особое внимание уделяли уборке парков и скверов, которые являлись центром притяжения горожан. Сейчас, с началом новой рабочей недели, особое внимание будут уделять тротуарам.