Борис Елкин: В праздники к некоторым подрядчикам были вопросы по уборке и посыпке тротуаров
Во время праздников к некоторым подрядчикам были вопросы по уборке и посыпке тротуаров, заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».
«Было много неспокойных моментов, погода не радовала, и были скользкие тротуары, – отметил Борис Елкин. – Будем вести претензионную работу с рядом подрядчиков».
Во время праздников особое внимание уделяли уборке парков и скверов, которые являлись центром притяжения горожан. Сейчас, с началом новой рабочей недели, особое внимание будут уделять тротуарам.
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