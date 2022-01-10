Получивший федеральное признание псковский тур «С грохотом по фермам» запустится в мае

10:27, 10 января 2022, ПАИ

Псковский тур «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» от ООО «Континент-Тур», вошедший в топ-30 лучших туристических маршрутов России по итогам Всероссийского проекта по проектированию концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию», запустится в регионе в мае 2022 года. Об этом заявила председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 10 января.

Псковская область была представлена на конкурсе двумя турами – «Гений. Формула. Легенда» и «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» от Бюро путешествий «Континент».

Кроме того, псковский маршрут «С грохотом по фермам» вошел в десятку туров, которым в следующем году будет оказана поддержка в получении статуса Национального брендового маршрута.

В проекте «Открой свою Россию» принимал участие 61 регион, было подано 97 заявок, на конкурс заявили 221 маршрут, количество зарегистрированных участников составило 221 391. Целью проекта является выявление, активизация и вовлечение действующих и потенциальных предпринимателей в создание качественного туристского продукта путем повышения компетенций предпринимательского сообщества и региональных управленческих команд, а также консолидации туристического сообщества для обмена опытом и лучшими практиками с целью увеличения продолжительности пребывания туристов в регионах Российской Федерации.