Режим работы светофора на Октябрьском проспекте изменят в Пскове

11:28, 10 января 2022, ПАИ

Для увеличения пропускной способности режим работы светофора на Октябрьском проспекте в Пскове будет изменён. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, что этот светофор в Пскове подключили ещё 9 января.

Отметим, что 24 декабря был подключён светофор на ранее ликвидированном пешеходном переходе на Октябрьском проспекте в Пскове.