Режим работы светофора на Октябрьском проспекте изменят в Пскове
Для увеличения пропускной способности режим работы светофора на Октябрьском проспекте в Пскове будет изменён. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.
Напомним, что этот светофор в Пскове подключили ещё 9 января.
Отметим, что 24 декабря был подключён светофор на ранее ликвидированном пешеходном переходе на Октябрьском проспекте в Пскове.
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