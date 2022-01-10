Дополнительное освещение появится в Финском парке Пскова к следующему Новому году

17:46, 10 января 2022, ПАИ

В Финском парке Пскова к следующему Новому году появится дополнительное освещение. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава администрации города Борис Елкин.

«Праздники показали, что уличное освещение в городе работает нестабильно. Сети старые, не ремонтировались с момента строительства, часто выходят из строя. Некоторые вообще не рассчитаны на повышенную нагрузку. Нехватку мощности особенно ощутили на площади Ленина и в Финском парке, где в этом году добавилась новогодняя иллюминация», - отметил Елкин.

Глава администрации Пскова поручил специалистам подготовиться к следующему Новому году заранее, с расчётом на увеличение количества украшений. «Параллельно будем продумывать устройство дополнительного освещения в Финском парке и музыкального сопровождения в самых популярных локациях», - подчеркнул Елкин.

Напомним, что украшение на ивах в Финском парке Пскова оставят после зимы. Новогодние уличные украшения начнут демонтировать в Пскове 31 января.