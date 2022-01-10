Тематические архитектурные формы установят в парке Гагарина в Пскове

17:55, 10 января 2022, ПАИ

В парке имена Юрия Гагарина добавятся тематические архитектурные формы. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Глава администрации города отметил, что в этом году также будет благоустроен сквер на Сиреневом бульваре. «Здесь хотим провести эксперимент с посадкой луговых трав вместо газонных», - напомнил Борис Елкин.

Также Борис Елкин отметил, что запланирован ремонт 22 дорожных объектов в Пскове. В планах продолжить устройство уличного освещения: в микрорайоне Паневик, на улице Железнодорожной, участке Крестовского шоссе.

«В праздники поступали жалобы на уборку города от снега и обработку тротуаров и парков противогололедными материалами. Поручил усилить контроль над подрядчиками и продолжить претензионную работу. Кроме того, будет отрегулирована работа новых светофоров в городе», - добавил Елкин.