Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О длительности праздников, пластинках и сухом фонтане – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Всем привет! «Хороший дайджест» возвращается после каникул на сайт Псковского агентства информации. Меня зовут Сергей Владимирович. Со всеми прошедшими и будущими! Поехали!

Глава администрации Пскова Борис Елкин предложил псковичам выбрать дату демонтажа новогодних уличных конструкций и световых элементов, украшающих город. Подавляющее большинство псковичей предложили начинать демонтаж новогоднего убранства города ближе к февралю. Хочется подольше праздника! Кажется, вот он, только что был – и его уже нет. И результаты голосования стали известны. Иллюминацию начнут снимать 31 января. Кстати, в Пскове украшенные ивы планируется оставить не только на зиму. Я думаю, что зря. Примелькаются украшения на ивах, и не будет той новизны и ощущения праздника, когда их только-только развешивают в декабре. Привыкнем!

На площади Ленина в Пскове может появиться сухой фонтан. Нет, это не фонтан, бьющий песком. Сухим он называется потому, что нет чаши, куда собирается вода. То есть струи воды бьют и тут же уходят по невидимым каналам в подземный коллектор. Таким образом, как уходит вода, вы не увидите.

В сетях «М. Видео» и «Эльдорадо» продажи проигрывателей пластинок выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и в 3,5 раза относительно 2019 года. А знаете почему? Потому что ничего лучшего для звука не придумали. И с появлением цифры люди это поняли. А я, дурак, выбросил все виниловые пластинки!

Наши коллеги-журналисты из Пыталовского района искали дом с привидениями. Тебе страшно? Мне – нет. Но почитать интересно.

Рэпер Алишер Моргенштерн 10 января заявил в своём Instagram-аккаунте о создании информационного агентства. По его словам, он устал читать «однообразные, скучные, желтушные» СМИ, поэтому решил сделать собственное. Если там будут писать новости так же, как он читает рэп, то конкуренции вряд ли можно бояться. Не всё можно выстроить на хайпе.

И напоследок расскажу о том, как продлить ощущение праздника ещё чуть-чуть. 15 января Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает своих друзей на ежегодный рождественский фестиваль «Рождество – время ангелов». Хотите праздника? Вам его приготовили!

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

11 января 2022

О длительности праздников, пластинках и сухом фонтане – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
10 января 2022

О пользе пауз в жизни рассказала Оксана Фёдорова
10 января 2022

Российские нувориши купили в 2021 году рекордное количество автомобилей Rolls-Royce
10 января 2022

Документ о кинотеатре «Родина» обнародовал Госархив Псковской области
10 января 2022

Пскович Семён Кокотлив выбыл из финала шоу «Русский ниндзя»

10 января 2022

Звонки из Казахстана будут бесплатными в период режима ЧП
10 января 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: как псковичи провели каникулы
10 января 2022

В Пскове установили светильники на 14 пешеходных переходах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...