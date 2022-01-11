О длительности праздников, пластинках и сухом фонтане – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:11, 11 января 2022, ПАИ

Всем привет! «Хороший дайджест» возвращается после каникул на сайт Псковского агентства информации. Меня зовут Сергей Владимирович. Со всеми прошедшими и будущими! Поехали!

Глава администрации Пскова Борис Елкин предложил псковичам выбрать дату демонтажа новогодних уличных конструкций и световых элементов, украшающих город. Подавляющее большинство псковичей предложили начинать демонтаж новогоднего убранства города ближе к февралю. Хочется подольше праздника! Кажется, вот он, только что был – и его уже нет. И результаты голосования стали известны. Иллюминацию начнут снимать 31 января. Кстати, в Пскове украшенные ивы планируется оставить не только на зиму. Я думаю, что зря. Примелькаются украшения на ивах, и не будет той новизны и ощущения праздника, когда их только-только развешивают в декабре. Привыкнем!

На площади Ленина в Пскове может появиться сухой фонтан. Нет, это не фонтан, бьющий песком. Сухим он называется потому, что нет чаши, куда собирается вода. То есть струи воды бьют и тут же уходят по невидимым каналам в подземный коллектор. Таким образом, как уходит вода, вы не увидите.

В сетях «М. Видео» и «Эльдорадо» продажи проигрывателей пластинок выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и в 3,5 раза относительно 2019 года. А знаете почему? Потому что ничего лучшего для звука не придумали. И с появлением цифры люди это поняли. А я, дурак, выбросил все виниловые пластинки!

Наши коллеги-журналисты из Пыталовского района искали дом с привидениями. Тебе страшно? Мне – нет. Но почитать интересно.

Рэпер Алишер Моргенштерн 10 января заявил в своём Instagram-аккаунте о создании информационного агентства. По его словам, он устал читать «однообразные, скучные, желтушные» СМИ, поэтому решил сделать собственное. Если там будут писать новости так же, как он читает рэп, то конкуренции вряд ли можно бояться. Не всё можно выстроить на хайпе.

И напоследок расскажу о том, как продлить ощущение праздника ещё чуть-чуть. 15 января Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает своих друзей на ежегодный рождественский фестиваль «Рождество – время ангелов». Хотите праздника? Вам его приготовили!

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!