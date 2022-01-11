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Общество

В 2,8 раза снизилась заболеваемость коронавирусом среди детей в Псковской области

В Псковской области заболеваемость коронавирусом среди детей снизилась в 2,8 раза. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

За последнюю неделю коронавирусом заболело 36 детей, тогда как на предыдущей неделе зафиксировали 101 случай. В частности, в два с лишни раза упало количество заболевших среди детей до года. Среди детей от 1 до 6 лет – в 2,8 раза, а среди детей 7-14 лет – в 3,8 раза.

«После каникул дети, у которых были клинические проявления, обратятся за медицинской помощью и будут выявлены дополнительные случаи коронавируса», - отметил Александр Нестерук.

Ранее главный санитарный врач заявил, что в Псковской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Омикрон-штамм коронавируса подозревают у 21 жителя Псковской области.

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