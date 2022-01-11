На 6,1% снизилась заболеваемость ОРВИ в Псковской области

12:15, 11 января 2022, ПАИ

В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 6,1%. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

За последнюю неделю в регионе выявили 3 522 случая заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом фиксируется превышение эпидпорога.

За этот период заболело 436 детей в возрасте от 0 до 2 лет, снижение уровня заболеваемости составило 18,2%, 566 детей в возрасте 3-6 лет (снижение на 28,9%), 576 детей от 7 до 14 лет (снижение на 29,2%).

«Среди детей от 15 лет и взрослых есть прирост заболеваемости на 22,1%, заболело 1204 человека», - добавил Александр Нестерук.

Ранее главный санитарный врач заявил, что в 2,8 раза снизилась заболеваемость коронавирусом среди детей в Псковской области. В ближайшее время в регионе ожидается рост заболеваемости COVID-19. Омикрон-штамм коронавируса подозревают у 21 жителя Псковской области.