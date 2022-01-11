Грязь в автобусах и рост цен на проезд в Пскове прокомментировали в комитете по транспорту

13:44, 11 января 2022, ПАИ

Грязь в автобусах и рост цен на проезд в Пскове прокомментировали в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на возмущение псковички в Instagram губернатора Михаила Ведерникова.

Горожанка написала следующее (стиль и знаки препинания сохранены): «Уважаемый Михаил Юрьевич хочу обратиться к вам с просьбой посмотреть на автобусы в нашем городе. Подняли цену за проезд а автобус в котором я сейчас еду 6-ка это просто ужас!!!! Гармошка дырявая, двери еле открываются, сидения грязные страшно сесть. Позор псковпассажиравтотрансу.... Главное не забыли они поднять стоимость за проезд. Карманы набивают а в чем людей возят им все равно».

В комитете напомнили, что размер тарифа на перевозки пассажиров напрямую зависит от затрат перевозчика, объемов выполняемой транспортной работы, уровня оплаты труда персонала. Причинами повышения цен в 2022 году стали рост стоимости топлива, горюче-смазочных материалов, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

«Все пассажирские транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров на городских маршрутах, подлежат ежедневному проведению перевозчиками контроля технического и санитарного состояния подвижного состава перед выпуском на линию. При выявлении фактов ненадлежащего состояния перевозчиком принимаются оперативные меры по устранению недостатков в состоянии транспортных средств.

Уборка автобусов производится ежедневно по окончании вечерней смены, после прибытия транспорта в парк. Наружная мойка производится на автоматической мойке, сухая и влажная уборка салона - вручную и с помощью механических средств. Однако ввиду погодных условий и большого количества перевозимых пассажиров салон автобуса довольно быстро загрязняется. Пыль и грязь попадают в салон автобуса через открытые двери», - заявили в комитете.

Для более детального ответа псковичам предлагают обратиться напрямую на предприятие, телефон отдела эксплуатации 29-49-23.

С 10 января цена за проезд в Пскове поднялась до 31 рубля при оплате по наличному и безналичному расчетам. Также с 25 января изменится цена на транспортные карты и проездные билеты.