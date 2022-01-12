190 кубометров мусора вывез регоператор с острова им. Залита в 2021 году

17:59, 12 января 2022, ПАИ

В 2021 году филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») вывез 190 кубометров мусора с острова им. Залита на Псковском озере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Мусора с острова начинают вывозить с момента открытия судоходной навигации. В прошлом году её открыли в конце апреля и регоператор организовал судно для перевозки мешков с ТКО. Сразу после майских праздников сотрудники компании отправились на уборку.

Вывоз производился ежемесячно, а в августе «Экопром» провел спецоперацию по вывозу мусора с баржи, которая стояла на берегу более полувека.

«В этом году при первой возможности после открытия навигации мы отправимся наводить порядок, чтобы остров встретил своих туристов чистым», - добавили в компании.