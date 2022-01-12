Названа причина смерти журналиста Михаила Зеленского

18:59, 12 января 2022, ПАИ

Сегодня утром пришла новость, что на отдыхе в Доминикане скончался журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Причину смерти тогда сообщить не могли.

Сейчас стало известно, что Михаил Зеленский умер от инсульта. Ему пытались помочь зарубежные врачи, но безрезультатно. Telegram-канал радиостанции «Вести ФМ» сообщил предварительную причину смерти. Телеведущий скончался на 47-году жизни.