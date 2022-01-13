Правительство РФ поручило оценить готовность больниц к распространению «омикрона»

09:47, 13 января 2022, ПАИ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медицинских учреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения омикрон-штамма. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Этот пункт содержится в поручениях Михаила Мишустина по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Встреча состоялась 11 января.

«По поручению Михаила Мишустина Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развёртыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтверждён диагноз COVID-19 и которые лечатся дома», – отмечается в заявлении.

Напомним, что в Псковской области омикрон-штамм подозревают у 21 жителя региона. Всего для выявления штамма «омикрон» в Санкт-Петербург отправляют 10 % тестов псковичей на COVID-19.