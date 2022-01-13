Александр Нестерук рассказал, будут ли псковских школьников переводить на дистант

14:26, 13 января 2022, ПАИ

Будут ли переводить школьников на дистант, рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Александр Нестерук рассказал, что заболеваемость среди школьников в праздники была минимальной.

«Нельзя сравнивать заболеваемость на рабочей неделе с заболеваемостью на нерабочей. Это две разные вещи», - отметил Нестерук, добавив, что ужесточений пока не планируется.

Ранее главный санитарный врач рассказал, что заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 12%. Академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал перевести сотрудников на удалённый режим работы. За сутки в России выявлено 21 155 новых случаев заболевания коронавирусом.