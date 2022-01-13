Александр Нестерук: Гонконгский грипп появился в Псковской области достаточно рано

16:09, 13 января 2022, ПАИ

Грипп H3N2 (гонконгский грипп) появился в Псковской области достаточно рано, в ноябре – декабре. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире одной из псковских радиостанций.

«Грипп H3N2, который у нас уже в прошлом году выявлялся в области, пришёл для нас неожиданно достаточно рано, в ноябре – декабре. Более того, его было по Пскову так много, что мы вынуждены были приостанавливать занятия в школе, – рассказал Александр Нестерук. – Когда мы обследовали псковских детей, мы выявили, что среди заболевших каждый третий был болен гриппом H3N2».

Главный санитарный врач региона напомнил, что введение в Пскове с 8 по 13 декабря 2021 года ограничительных мер в части перевода школьников на дистанционное обучение позволило значительно улучшить ситуацию – после этих мер в два раза снизилась нагрузка на детскую поликлинику.

Отметим, что гонконгский грипп – острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А. Инфекция локализуется в полости носа и ротоглотки, поражая слизистую, что выявляется по симптомам, которые часто проявляются при воспалительных процессах данных областей. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Симптомы (температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота во всём теле) начинают проявляться уже через один-два дня после заражения. Тяжёлое состояние сохраняется около четырёх-пяти дней.