Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Нестерук: Гонконгский грипп появился в Псковской области достаточно рано

Грипп H3N2 (гонконгский грипп) появился в Псковской области достаточно рано, в ноябре – декабре. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире одной из псковских радиостанций.

«Грипп H3N2, который у нас уже в прошлом году выявлялся в области, пришёл для нас неожиданно достаточно рано, в ноябре – декабре. Более того, его было по Пскову так много, что мы вынуждены были приостанавливать занятия в школе, – рассказал Александр Нестерук. – Когда мы обследовали псковских детей, мы выявили, что среди заболевших каждый третий был болен гриппом H3N2».

Главный санитарный врач региона напомнил, что введение в Пскове с 8 по 13 декабря 2021 года ограничительных мер в части перевода школьников на дистанционное обучение позволило значительно улучшить ситуацию – после этих мер в два раза снизилась нагрузка на детскую поликлинику.

Отметим, что гонконгский грипп – острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А. Инфекция локализуется в полости носа и ротоглотки, поражая слизистую, что выявляется по симптомам, которые часто проявляются при воспалительных процессах данных областей. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Симптомы (температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота во всём теле) начинают проявляться уже через один-два дня после заражения. Тяжёлое состояние сохраняется около четырёх-пяти дней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

13 января 2022

Александр Нестерук: Гонконгский грипп появился в Псковской области достаточно рано
13 января 2022

В Псковской области не выявлено ни одного случая заболевания гриппом H1N1
13 января 2022

В Псковской области подозревают бешенство еще у двух животных
13 января 2022

107 тысяч пассажиров обслужил Псковский международный аэропорт в 2021 году
13 января 2022

Творческая встреча с заслуженным артистом России Евгением Дятловым проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
13 января 2022

Минздрав отметил успешную работу Псковской области по борьбе с COVID-19
13 января 2022

В Псковской области не планируют ужесточать коронавирусные ограничения
13 января 2022

Более 880 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...