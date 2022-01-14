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Общество

Адвокат Кухи: У нас юбилей, ровно два года!

Пока семья Струтинских уже два года живёт без любящего отца и мужа, посещая судебные заседания, адвокат небезызвестного псковского предпринимателя Алла Мамченко с улыбкой на лице в зале заседания суда 13 января 2022 года сообщила о том, что «у нас юбилей, ровно два года».

В этот день были опрошены четыре свидетеля, которые побывали на месте резонансного ДТП 13 января 2020 года, произошедшего на 10-м километре автодороги Неёлово – Кудина гора – Печоры. Выясняли погодные условия и состояние дороги, а также задавали вопросы об участниках происшествия.

  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский
  • Фото с видеорегистратора
    Фото: Антон Струтинский

Первый свидетель рассказал о том, что в тот день вёз сына на занятия и пропустил белый джип, который впоследствии столкнулся с автомобилем в первом дорожно-транспортном происшествии. Как отметил мужчина, автомобиль «петлял то влево, то вправо. Потом смотрю — джип стоит на обочине с аварийкой и поперёк дороги машина с зелёными надписями». 

На суде выяснилось, что в машине во время ДТП находился племянник подсудимого – об этом заявил Антон Струтинский, сын погибшего в тот день Владимира Струтинского. То, что мальчик находился в машине во время ДТП, отметила и Елена Струтинская, которая подтвердила эти слова и заявила, что мальчик, который вылез из машины, сразу заявил, что они ничего не видели. 

Получается, что в ходе следствия «потерялся» один из главных свидетелей, который не указан ни в одном из протоколов. Ранее на заседании сообщалось о том, что в машине находилась только дочь Георгия Кухи. 

В связи с заявлением свидетеля о том, что дорожно-транспортного происшествия было не видно, было подано ходатайство со стороны потерпевших, чтобы показать запись видеорегистратора, на котором ДТП было видно даже в условиях плохого освещения на дороге.

 

Следующим свидетелем выступил знакомый потерпевших, который в тот день выезжал на место ДТП совместно с сыном погибшего и забирал автомобиль.

«На месте ДТП были МЧС, ДПС и следователи. Находился там около 20 минут, забрал автомобиль – и всё. Также общался с мамой Антона, она рассказала, что в момент столкновения с автомобилем Lexus мужа отбросило куда-то и долго не могла найти его в темноте. Столкновение произошло в момент оказания помощи пострадавшим, находившимся в автомобилях Renault и Chery Tiggo», – рассказал свидетель.

«В мою фирму обратились с вопросом замены стекла в автомобиле Lexus. Поехали в мастерскую для осмотра, который находился в каком-то гаражном кооперативе за областным ГАИ. Когда прибыли на место, то это оказался тот же автомобиль, который сбил Владимира Струтинского, и я позвонил Антону, сообщил, что машина находится в ремонте», – сообщил свидетель. Сторона потерпевших отметила, что это важно для суда, так как этот автомобиль является вещественным доказательством в расследовании.

Напомним, что 29 ноября в ходе заседания судья сообщила, что, по информации УМВД России по Псковской области, на автомобиль Lexus, участвовавший в аварии, были выписаны штрафы о превышении скорости 2 и 22 сентября 2021 года. 

Следующий свидетель во время допроса заявил, что в тот день был густой туман, ограничивающий видимость на расстоянии до 5-10 метров, поэтому ему пришлось сбросить скорость до 60 км/ч. Также мужчина уверял, что пока он находился на месте происшествия 20 минут, успел спросить о состоянии водителя и пассажира автомобиля Lexus, а также подойти к автомобилям Renault и Chery Tiggo. Со слов мужчины, участники первого дорожно-транспортного происшествия ещё были живы. 

«В Renault парень был ещё жив, когда я подошёл. Я это понял по тому, что он промычал мне что-то в ответ, когда я спросил его о том, жив он или нет. Мужчина с женщиной, которые находились в Chery Tiggo тоже были живы, водитель на мой вопрос тихо произнёс: «Жив». Позднее узнал, что они умерли», – сообщил свидетель подробности того происшествия.

Помощь мужчина не оказал пострадавшим в силу того, что он не имеет медицинского образования и участники происшествия были плотно зажаты в автомобилях. Со слов свидетеля, мужчины и женщина-пассажир умерли спустя 10-15 минут, пока ехали спецслужбы.

Сторона потерпевших выявила несоответствие показаний в словах свидетеля и попросила суд зачитать показания, которые свидетель давал следователям в следственном комитете. После ряда уточняющих вопросов мужчине также была предложена к просмотру видеозапись, на которой было видно, что в тот день не было каких-либо погодных условий, препятствующих видимости.

Последним свидетелем выступил псковский предприниматель, директор ООО «Таможенные системы» и по совместительству брат жены подсудимого Александр Казимиров. Мужчина приехал на место ДТП после звонка подсудимого, который сообщил о случившемся происшествии и попросил свидетеля забрать и отвезти детей в школу.

«На месте ДТП помимо участников аварии были ещё и сотрудники спецслужб, Георгий и его брат. Как мне рассказал подсудимый, он пытался вырулить, но не смог избежать столкновения», – ответил на вопрос государственного обвинителя Казимиров. Также он сообщил, что приехал примерно в 8:10–8:20 и не видел машин скорой помощи и как госпитализировали пострадавших.

На это заявление сторона потерпевших представила статью интернет-издания «Комсомольская правда – Псков» от 13 января 2020 года, в которой была представлена запись видеорегистратора проезжавшего мимо дорожно-транспортного происшествия водителя. На записи было указано время и были чётко видны машины скорой помощи. Струтинские передали видеозапись суду и подали ходатайство о приобщении нового материала к делу. 

Кроме того, сторона потерпевших предоставила записи скорой помощи, в которых было указано, что первого пострадавшего увезли в 8:07, а второго – в 8:49, и свидетель не мог не заметить этого. Таким образом, стороной пострадавших было высказано предположение о том, что свидетель по неясным причинам может лгать о событиях того дня.

 

Следующее заседание пройдёт уже 14 января. Посмотрим, что ещё нового может «выползти» из этой истории.

 

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