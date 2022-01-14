Псковский Роспотребнадзор согласовал только одно место для проведения крещенских купаний

15:32, 14 января 2022, ПАИ

Областное управление Роспотребнадзора согласовало только одно место для проведения крещенских купаний. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Пока что к нам в управление обратился только Дедовичский район. Проведение там крещенских купаний мы согласовали», - рассказал Александр Нестерук, выразив надежду, что другие районы также оперативно обратятся для согласования проведения мероприятия.

Напомним, для участия в крещенских купаниях QR-коды не требуются. 12 купелей оборудуют в Псковской области для крещенских купаний.