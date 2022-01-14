Роспотребнадзор проверяет воду, которая будет использоваться в Псковской области в Крещение

15:38, 14 января 2022, ПАИ

Роспотребнадзор проверяет воду, которая будет использоваться в Крещение в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Сейчас мы занимаемся проверкой качества воды, - рассказал Александр Нестерук. – Пробы направляются в лабораторию».

Отметим, что ежегодно Роспотребнадзор в преддверии Крещения проводит отборы проб воды из водоёмов и источников питьевой воды, которая будет использоваться для проведения праздника. Это необходимо для того, чтобы установить, соответствует ли вода санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

Напомним, Роспотребнадзор согласовал только одно место для проведения крещенских купаний. Нужны ли QR-коды для купания в проруби читайте здесь. Всего в регионе оборудуют 12 купелей.