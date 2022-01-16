17 человек РСЧС было привлечено для ликвидации ДТП в Печорах

14:27, 16 января 2022, ПАИ

Для ликвидации последствий ДТП в Печорах была задействована группировка сил и средств РСЧС в составе 17 человек, шести единиц техники, из них от МЧС России – 12 человек, четыре единицы техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщил собственный источник.

Оперативной дежурной сменой ЦУКС было организовано взаимодействие на региональном и межрегиональном уровне с семью абонентами:

– с ЕДДС Печорского района;

– с управлением МВД России по Псковской области;

– с комитетом по здравоохранению Псковской области;

– с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области;

– с ТЦМК;

– с ОГ Главного управления МЧС России по Псковской области;

– с ОДС ЦУКС ГУ по г. Санкт-Петербургу.

«Взаимодействие на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях было организовано в полном объёме», – сообщил источник.

Сообщается, что по прогнозу на 16 января ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западного и юго-западного направлений, 7-12 м/с. Температура по области ночью от -8 до -3 градусов, днём – от -3 до +2.

Напомним, что 16 января в 9:00 в Печорах на пересечении улиц Прибалтийской и Псковской произошло ДТП с участием автомобилей «Ауди» и «Волга». В результате ДТП погибло пять человек.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в автомобиле «Ауди» находились двое мужчин 25 и 22 лет, а также две девушки 21 и 20 лет, погиб 53-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110.



Всю информацию о произошедшем ДТП читайте в нашем сюжете.