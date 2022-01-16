Одной из погибших в ДТП в Псковской области была сотрудница Псково-Печерского монастыря

17:28, 16 января 2022, ПАИ

Сотрудница Псково-Печерского монастыря погибла в ДТП, которое произошло сегодня в Печорах, сообщается в группе Псковской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Девушка работала в кафе «Несвятые святые». Псковская епархия выражает соболезнование семьям погибших в ДТП.

Напомним, 16 января в Печорах на пересечении улиц Прибалтийской и Псковской произошло ДТП с участием автомобилей «Ауди» и «Волга». В результате ДТП погибли пять человек, среди которых 53-летний водитель ГАЗ-3110, а в автомобиле «Ауди» двое молодых людей (25 и 22 года) и две девушки (21 и 20 лет). Всю информацию о произошедшем ДТП читайте в сюжете.