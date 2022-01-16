Зачёт по погодоведению: «Псковский телеграм Online» утром в понедельник

18:15, 16 января 2022, ПАИ

Очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 17 января, в 9:00. С утра пораньше ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят о важных событиях предстоящей недели.

Гостями программы станут ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина и начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Как прошла зимняя сессия в университете? Как идёт вакцинация студентов? Получают ли они за прививку финансовое вознаграждение? Будут ли пускать в вуз непривитых? Какие мероприятия готовит вуз в 2022 году? Какие сюрпризы готовит нам в оставшиеся два месяца зимы погода? Вернутся ли крепкие морозы и снегопады? Сменится ли циклоническая депрессия антициклоническим весельем?

Об этом — завтра в 9 утра в прямом эфире «Псковского телеграма Online». Предыдущий выпуск программы смотрите здесь.