Стабильно минусовая температура установится в Псковской области после 22 января

09:27, 17 января 2022, ПАИ

После 22 января в Псковской области установится стабильно минусовая температура от -5 до -7. Об этом заявила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 17 января.

Ранее сообщалось, что 17 января в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, утром в отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода.