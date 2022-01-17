Перепады температуры ожидаются в Псковской области на этой неделе

10:10, 17 января 2022, ПАИ

На этой неделе в Псковской области ожидаются перепады температуры. В ночь на Крещение, 19 января, прогнозируется мороз. Об этом заявила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 17 января.

«Погода будет неустойчивой, положительные температуры и морозы будут чередоваться. Ожидается снег с дождем, дождь. Неделя будет разнообразной», - сказала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что после 22 января в Псковской области установится стабильно минусовая температура от -5 до -7.