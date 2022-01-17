Тала Нещадимова: Зависящим от перепадов атмосферного давления псковичам необходимо быть аккуратными на этой неделе

10:21, 17 января 2022, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 17 января отметила, что на этой неделе необходимо быть аккуратными тем людям, которые зависят от перепадов давления.

По словам Талы Нещадимовой, на людей влияет резкость, с которой меняется давление: либо в ту либо в другую сторону.

«Само по себе атмосферное давление не является какой-то величиной, у которой есть неблагоприятные, благоприятные явления, только по ощущениям», - заметила она.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Псковской области ожидаются перепады температуры.