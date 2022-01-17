В Пскове полицейского наградили медалью за спасение упавшего с моста ребенка

11:54, 17 января 2022, ПАИ

Старший сержант полиции Денис Кузьмин, спасший упавшую с моста девочку, награжден медалью «Доблесть и отвага» СК России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейский (водитель) мобильного взвода №1 Денис Кузьмин отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову награжден медалью «Доблесть и отвага» СК России.

В октябре 2021 года полицейский спас 12-летнюю девочку, которая упала с Ольгинского моста в ледяную воду. Этот героический поступок уже был отмечен руководством УМВД России по Псковской области и лично генерал-майром полиции Алексеем Овсянниковым, а также губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Медали «Доблесть и отвага» Денису Кузьмину и офицеру 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Алексею Безбородову, который оказал помощь и сопроводил ребенка и сотрудника полиции до берега, были вручены по поручению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

На торжественной церемонии руководитель следственного управления по Псковской области Петр Крупеня подчеркнул, что спасение ребенка – это пример самоотверженного поступка, который достоен высших наград и слов благодарности.