Великолучан начнут тестировать на «омикрон» на этой неделе

12:25, 17 января 2022, ПАИ

На этой неделе в центральные лаборатории направят тесты на выявление штамма коронавируса «омикрон» из южной зоны Псковской области. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 17 января.

«В пятницу направили 101 пробу, они были отобраны в Пскове и северной части Псковской области. Постараемся с Великолукской зоны направить на этой неделе», - сказал Нестерук.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора по Псковской области на протяжении многих месяцев еженедельно направляли в Санкт-Петербург пробы из числа выявленных на территории Псковской области, поскольку исследования на «омикрон» недоступны в регионе.

«Сначала появился «дельта» штамм вместо уханьского, мы предполагали, что в ближайшее время должен появиться штамм «омикрон», - заключил Нестерук.

Ранее сообщалось, что в Псковской области «омикроном» заразились уже сотни человек.