Великолучан начнут тестировать на «омикрон» на этой неделе
На этой неделе в центральные лаборатории направят тесты на выявление штамма коронавируса «омикрон» из южной зоны Псковской области. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 17 января.
«В пятницу направили 101 пробу, они были отобраны в Пскове и северной части Псковской области. Постараемся с Великолукской зоны направить на этой неделе», - сказал Нестерук.
По его словам, специалисты Роспотребнадзора по Псковской области на протяжении многих месяцев еженедельно направляли в Санкт-Петербург пробы из числа выявленных на территории Псковской области, поскольку исследования на «омикрон» недоступны в регионе.
«Сначала появился «дельта» штамм вместо уханьского, мы предполагали, что в ближайшее время должен появиться штамм «омикрон», - заключил Нестерук.
Ранее сообщалось, что в Псковской области «омикроном» заразились уже сотни человек.
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