В Эстонии тысячи домов остались без света из-за шторма

16:33, 17 января 2022, ПАИ

14 363 энергопотребителя в Эстонии остались без света из-за обрушившегося на страну шторма, сопровождающегося мощным снегопадом. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ведущего эстонского оператора электросетей компании Elektrilevi.

Больше всего домохозяйств осталось без электричества в Харьюском уезде – 8 491, на острове Сааремаа – около пяти тысяч, на острове Хийумаа – более тысячи.

Отметим, что в настоящий момент по всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение второй степени. Ожидается, что шторм начнёт стихать во вторник, 18 января.

Добавим, что циклон «Герхильд» несёт на Северо-Запад России снежные бураны и сильный порывистый ветер. В Псковской, Архангельской, Вологодской, Мурманской и Новгородской областях энергетики уже работают в режиме повышенной готовности.