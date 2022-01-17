Волна заражений «омикроном» может спасть к концу января

16:52, 17 января 2022, ПАИ

Волна заражений, вызванных новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», может спасть к концу января — началу февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

На пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России, Альтштейн пояснил, что новая мутация заболевания не выдерживает большого темпа заражения и поэтому возникает его генетическая нестабильность.

Инфекционность «омикрона» будет снижаться, заявил ученый, уточняя, что все равно необходимо провести ряд исследований, чтобы точно это подтвердить, так как «создается впечатление, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне».

Напомним, что 16 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в Псковской области выявили 15 человек с «омикроном», среди которых есть и дети.

Начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач области Александр Нестерук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января заявил, что сотни человек заразились «омикроном» в Псковской области.