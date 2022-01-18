1,5 тысячи жителей Себежского района остаются без света

11:08, 18 января 2022, ПАИ

38 населенных пунктов Себежского района, в которых проживает около полутора тысяч человек, по состоянию на 10:00 находятся без электроснабжения, сообщается в администрации района.

В настоящее время на территории района продолжаются мероприятия по ликвидации последствий ураганного ветра, который нарушил работу некоторых линий электропередачи, повалил деревья и привёл к разрушениям некоторых строений.

Всю ночь аварийно-восстановительные бригады устраняли разрушения на ЛЭП и электроподстанциях, осуществляли переключения потребителей на работающие электросети, подключали имеющиеся аварийные генераторы к объектам жизнеобеспечения. Работа продолжается и в настоящее время.

В дневное время энергетики продолжат восстанавливать линии электроснабжения, в связи с чем будут осуществлять кратковременные отключения электроэнергии в населённых пунктах и на отдельных улицах. Работу планируется закончить в течение сегодняшних суток.

Администрация района просит жителей сообщать главам сельских поселений или в ЕДДС района по телефону 112 сведения об упавших на линии электропередачи деревьях, разрушенных ветром объектах жизнеобеспечения, перекрытых упавшими деревьями дорогах.

Напомним, в Пыталовском районе без света остаются шесть деревень. Всего в регионе последствия циклона «Герхильд» ликвидируют 65 бригад энергетиков.