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Общество

Зоозащитница прокомментировала нападение на домашних животных в Дно

«Мне эта ситуация кажется неправдоподобной», - прокомментировала нападение стаи безнадзорных животных в Дно председатель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Зоозащитница считает странным, что собаки действовали, как волки или лисы. «Если люди своими глазами видели именно собак, значит, есть сформированная стая. С вожаком и всей иерархией. По отдельности эти собаки, возможно, не опасны и не агрессивны. В стае свои законы», - добавила Вера Короткова.

Она рассказала, что однажды встречала стаю собак — все они были с бирками на ушах и явно вышли на «охоту». «С холодным взглядом, обнюхали наши руки, пакеты и пошли дальше за явным лидером. Неприятная встреча. Леденящая. Что остается собакам, нуждающимся в еде? Собраться вместе и вспомнить охотничьи инстинкты, переданные от диких предков», - заметила Вера Короткова.

Напомним, в январе в Дно зафиксировали два случая нападения на домашних кур и кроликов. Местные жители предполагают, что это сделали бездомные собаки. Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина заявила, что для бродячих собак нетипично нападать на домашних животных «ради забавы», оставляя жертвы нетронутыми.

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