Эксперты не рекомендуют крещенские купания в разгар пандемии

12:58, 17 января 2022, ПАИ

​

При каких условиях стоит окунаться в купель на Крещение, рассказали эксперты 17 января на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина отвечая на вопрос, стоит ли испытывать свой организм в период пандемии купанием в купели, отметила, что в первую очередь здесь необходимо следовать здравому смыслу.

«Если человек 100% здоров, если он в течение года ежедневно принимает холодные водные процедуры и из 40 лет жизни 39 купался в проруби, то почему нет. Если есть клинические проявления, какое-то недомогание, если пациент контактный по ковиду, не нужно этого делать», – отметила она.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук добавил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации не просто коронавирус, а «омикрон» будет создавать целый ряд проблем. «Не поддерживаю, когда граждане не закаливаются, приезжают и тащат ребенка с собой, это очень нездорово для организма, этот стресс переживать не стоит, может сказаться плохо», – пояснил он.

«Наверное, сейчас не время, идет подъем всех вирусных инфекций, штамм «дельта» до сих пор превалирует, а это тяжелые формы заболевания. В этом вопросе нужен разумный подход», – отметила главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова.

Для крещенских купаний в Псковской области оборудуют 12 купелей. Роспотребнадзор проверяет воду, которая используется в Крещение. ГИМС Псковской области предупреждает жителей региона о правилах безопасного поведения при крещенских купаниях. Ранее Александр Нестерук рассказал, кому следует воздержаться от купания в проруби.