Почти каждый пятый многоквартирный дом в России строится в СЗФО

12:48, 19 января 2022, ПАИ

В Северо-Западном федеральном округе строится почти каждый пятый многоквартирный дом на территории России. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов во время онлайн-конференции ДОМ.РФ по теме «Развитие жилищного строительства в СЗФО» 19 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Всего в СЗФО строится около 17 % всего жилья в стадии строительства на территории России. То есть можно сказать, что почти каждый пятый многоквартирный дом на территории страны строится на Северо-Западе», – отметил Юрий Ачкасов.

Ранее сообщалось, что в Пскове объявлены торги на строительство малоэтажных домов в районе Крестовского шоссе, всего планируется возвести 57 тысяч квадратных метров малоэтажной жилой застройки. Кроме того, стало известно, что в Псковской области на одного человека строится 0,44 квадратного метра жилья.