В псковском перинатальном центре в 2021 году приняли 3314 родов

14:01, 20 января 2022, ПАИ

В Псковском перинатальном центре в 2021 году приняли 3314 родов. Всего в 2021 году родилось 3362 ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском перинатальном центре.

В период с 1 по 9 января на свет в Пскове появились 22 девочки и 23 мальчика. С 20 по 26 декабря на свет появились 60 малышей: 29 мальчиков и 31 девочка.

Напомним, что региональный комитет юстиции сообщил о самых редких именах и о самых популярных для детей, родившихся в 2021 году. Кроме того, самые популярные и редкие имена для детей, рождённых в Псковской области в 2021 году, перечислили Псковскому агентству информации.