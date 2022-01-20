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Общество

В псковском перинатальном центре в 2021 году приняли 3314 родов

Фото: Pskov.ru

В Псковском перинатальном центре в 2021 году приняли 3314 родов. Всего в 2021 году родилось 3362 ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском перинатальном центре.

В период с 1 по 9 января на свет в Пскове появились 22 девочки и 23 мальчика. С 20 по 26 декабря на свет появились 60 малышей: 29 мальчиков и 31 девочка. 

Напомним, что региональный комитет юстиции сообщил о самых редких именах и о самых популярных для детей, родившихся в 2021 году. Кроме того, самые популярные и редкие имена для детей, рождённых в Псковской области в 2021 году, перечислили Псковскому агентству информации.

 

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