55% жителей Псковской области отмечают позитивные перемены в дорожной сфере

16:52, 20 января 2022, ПАИ

Позитивные перемены в дорожной сфере отмечают более половины жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Социологическое исследование показало, что 55% жителей Псковской области довольны позитивными переменами, которые произошли в дорожной сфере региона. К основным положительным изменениям они отнесли увеличение объёмов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков магистралей, мостов и транспортной инфраструктуры.

Опрос проводился в декабре 2021 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В нём приняли участие 170 тысяч респондентов из всех регионов страны. Качеством и доступностью автомобильных дорог в стране удовлетворены 49% россиян.

В 2021 году в Псковской области отремонтировали более 200 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году запланировано привести в порядок также более 200 км.