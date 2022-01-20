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Общество

Руководитель «Форелевого хутора»: «Народное признание» стимулирует ответственно относиться к своему бизнесу

«Общественная премия «Народное признание» стимулирует нас ответственно относиться к своему бизнесу», - заявил руководитель «Форелевого хутора» Андрей Иванов, получивший в прошлом году награду в номинации «Открытие». В этом году он является членом жюри премии. 

Андрей Иванов рассказал, что участие в «Народном признании»  было для него интересным событием. «Люди приезжали к нам на рыбалку или в кафе и говорили, что за нас голосовали. Это очень приятно. Была очень неожиданной популярность, оказалось, что о нас знает гораздо больше людей, чем мы думали», - поделился руководитель «Форелевого хутора».

 «Этот конкурс говорит нам о том, что мы должны очень ответственно относиться к своему бизнесу», - подчеркнул Андрей Иванов и добавил, что коллектив его предприятия прорабатывает все отзывы гостей — и в книге жалоб и предложений, и  в социальных сетях. 

Говоря в целом о «Народном признании», он заявил, что этот проект обязательно должен быть в регионе, поскольку для одних он становится стимулом для достижения новых вершин, а для других  награда является данью уважения за совершённый поступок.

Первая общественная премия Псковской области «Народное признание» будет присуждена уже в 12-й раз. В этом году награду вручат в 12 номинациях: «Наша марка», «Сервис», «Открытие», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Бизнесмен года», «Экомышление» и «Событие».  Всего была подана 131 заявка на участие, но по итогам первого тура народного голосования на сайте ПАИ в финал вышли по три претендента в каждой номинации. Они участвуют во втором туре голосования, который завершится в 18:00 21 января. Проголосовать можно здесь.

Параллельно приступило к работе жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил  губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Победителей определят путём сложения голосов жюри и тех, которые были отданы во втором туре на сайте ПАИ.

Напомним, учредителем премии является Псковское агентство информации. В этом году на премию претендует 131 номинат.

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