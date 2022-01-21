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Общество

Суд выслушал показания семьи обвиняемого в резонансном ДТП в Псковском районе

Сегодня, 21 января, Псковский районный суд выслушал показания семьи псковского бизнесмена Георгия Кухи, обвиняемого по резонансному ДТП в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации. Первая часть судебного заседания началась в 10.00. 

В начале заседания  были заслушаны показания жены подсудимого.

Она рассказала, что утром 13 января 2020 года ее дочь уехала в школу вместе с отцом, а спустя какое-то время девочка позвонила ей и сообщила, что они попали в аварию. Свидетельница рассказала, что после звонка  поехала на место ДТП, в деревню Стяглы.

По ее словам, она медленно ехала по тёмной мокрой дороге, так как место аварии ей было неизвестно, и она боялась пропустить место дорожно-транспортного происшествия. Погодных условий, которые мешают видимости, не было. При этом она отметила, что на месте аварии было очень скользко. «Ноги просто разъезжались», – пояснила она. 

Государственный обвинитель уточнил расположение автомобилей, участвовавших в аварии. Свидетельница ответила на вопросы и рассказала об участниках ДТП, которые находились на месте происшествия, когда она приехала. 

В частности, она рассказала, что  в первую очередь пошла к дочери и стала расспрашивать её о случившемся. Та рассказала, что, когда они ехали, перед ними внезапно возникла «куча мусора». «Кажется, мы кого-то сбили», – рассказала она матери. Затем девочку отвезли в школу. 

Сторона пострадавших отметила, что у них есть распечатка звонков и разговор с дочерью длился всего одну секунду. Они обратились к жене обвиняемого с вопросом, как за такое время можно было успеть сообщить о ДТП и попросить приехать. Свидетельница отметила, что не помнит, сколько длился разговор.

Также потерпевшие задали вопрос по поданному ранее ходатайству, согласно которому, обвиняемый и его жена  не знали о том, что на стекла автомобиля Lexus, который сбил человека, была наклеена тонировочная пленка. Свидетельница затруднилась ответить и отметила, что сама ничего не клеила.

Сторона потерпевших уточнила у свидетеля, были ли на месте аварии спецслужбы, она ответила, что нет. Также у нее уточнили, помнит ли она, что на автомобиле отца погибшего Владимира Струтинского была включена аварийная сигнализация. Женщина ответила, что нет.

Далее опрос продолжила адвокат подсудимого. Она уточнила у свидетеля, когда именно та увидела дорожно-транспортное происшествие на дороге и действительно ли сын Романа Кухи присутствовал на момент аварии в машине, поскольку на прошлом судебном заседании,  жена погибшего, Елена Струтинская, заявила, что на месте ДТП находился сын брата подсудимого, ехавший в  Lexus, который по какой-то причине ранее нигде в документах не фигурировал, как свидетель. Свидетельница пояснила, что мальчика не могло быть в машине, так как ее муж никогда не отвозил сына брата в школу на своем автомобиле из-за того, что дети на тот момент посещали разные школы и у них разное расписание. 

После этого судья попросила жену подсудимого охарактеризовать Георгия Кухи как водителя автомобиля. Она ответила, что муж водит очень аккуратно и никогда не превышает скорость. 

Услышав слова свидетеля о манере езды подсудимого, сторона потерпевших задала вопрос о том, откуда на автомобиль, участвовавший в ДТП, 110 штрафов за превышение скорости за год. Жена бизнесмена пояснила, что на этом автомобиле ездил не только подсудимый, но и она сама, их старший сын, а также их водители. Она подчеркнула, что у всех имелась доверенность на управление данным автомобилем, поэтому утверждать, что все эти штрафы принадлежат подсудимому, потерпевшая сторона не может.  

Продолжение слушания дела состоится сегодня в 14:30. Следующими свидетелями выступят дочь подсудимого и следователь, который был на месте происшествия. 

Следите за развитием уголовного процесса в нашем сюжете.

Даша Давыдова
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