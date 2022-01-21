В 10 муниципалитетах Псковской области превышены показатели заболеваемости COVID-19

13:13, 21 января 2022, ПАИ

В Опочецком, Локнянском, Порховском, Новосокольническом, Невельском, Новоржевском, Псковском, Стругокрасненском, Дедовичском районах и городе Великие Луки заболеваемость коронавирусом выше среднеобластного уровня. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В Великих Луках с начала пандемии зарегистрировано 11 777 случаев коронавируса, в Дедовичском районе — 1745, в Локнянском – 627, в Невельском – 2991, в Новоржевском – 877, в Новосокольническом – 2042, в Опочецком– 2443, в Порховском – 2409, в Псковском – 6137, в Стругокрасненском – 1108.

Всего на данный момент в регионе выявлено 73 596 случаев заражения коронавирусом, в том числе 152 — за минувшие сутки. Выздоровело 69 326 пациентов псковских медучреждений (+101), скончалось 1374 (+5) человека.

На данный момент проведено 739 326 исследований на коронавирус, в том числе 1737 – за минувшие сутки.

Напомним, в России зафиксировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки.