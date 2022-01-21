Вопрос о ремонте памятника Ленина рассмотрят власти Пскова

15:10, 21 января 2022, ПАИ

Вопрос о ремонте памятника Ленина рассмотрят власти Пскова. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

Местные жители поинтересовались у сити-менеджера, почему памятник Ленина не привели в порядок в рамках благоустройства сквера на площади Ленина, которое выполнялось в прошлом году.

Борис Елкин напомнил, что благоустройство сквера на площади Ленина в Пскове проходило по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», однако ремонт памятника Ленина не входил в общий объём работ.

«Много обращений поступает от граждан по памятнику, отдельно подумаем, что можно сделать, чтобы восстановить части памятника, которые повреждены», – отметил Борис Елкин.

Ранее ПАИ сообщало, что в Пскове с площади Ленина переедут торговые ларьки. Для этих объектов будет выделено новое место.

Напомним, что в апреле прошлого года Псковское агентство информации в своём Instagram-аккаунте опубликовало опрос о судьбе памятника Ленину в Пскове. С мнением псковичей по этому вопросу можно ознакомиться здесь.