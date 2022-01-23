В Псковской области не будут вводить карантин
В Псковской области не будут вводить карантин, несмотря на значительный прирост заболеваемости коронавирусом. Об этом, отвечая на вопрос подписчицы, в своём Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Псковской области заразились ещё 170 человек, умерли пятеро. В общей сложности на стационарном и амбулаторном лечении от COVID-19 находится более 4 тысяч человек.
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