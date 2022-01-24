«Спутник Лайт» направлен в районы Псковской области

08:00, 24 января 2022, ПАИ

Новая партия вакцины «Спутник Лайт» отправлена в районы Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всем, кто ждал поступления данного препарата, глава региона посоветовал записываться на ревакцинацию.

Первым компонентом двухкомпонентных вакцин на данный момент привились 276 529 жителей региона, в том числе 192 — за минувшие сутки. Завершили курс вакцинации 273 365 человек, из них 26 — за прошедшие 24 часа. Ревакцинировались 34 409 жителей области.

Использовано 81,2% поступившей в регион вакцины.

Напомним, 24 января в Псковскую область придёт первая партия вакцины «Спутник М» для вакцинации детей 12-17 лет.