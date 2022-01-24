Анастасия Повторейко рассказала об эффективности аптечных тестов на коронавирус

10:32, 24 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала об эффективности аптечных тестов на коронавирус.

«В аптеке можно приобрести ИХА экспресс-тест для определения антигена. Он менее информативен, чем ПЦР, и не позволяет определить вирусную нагрузку», - добавила врач.

Ранее медик рассказала, как отличить симптомы ОРВИ от «омикрона» у ребёнка, и сообщила, что «омикрон» в 5-7 раз заразнее предыдущих штаммов.