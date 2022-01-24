Спортивные соревнования в Псковской области по-прежнему проходят без зрителей

11:08, 24 января 2022, ПАИ

Спортивные соревнования в Псковской области по-прежнему проходят без зрителей. Об этом сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» 24 января.

«Лучшая поддержка для любого спортсмена – это родители, это друзья. К сожалению, допуск на соревнования зрителям у нас на сегодняшний день запрещен Роспотребнадзором», – отметила Елена Чернышова.

Также она рассказала, что в Псковской области в этом году впервые пройдут соревнования по баскетболу среди школьных команд «Локобаскет – школьная лига». Кроме того, в феврале в Псковской области состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В этом году она пройдет в ограниченном формате.