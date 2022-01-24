Не кататься с горок возле дорог призывают псковичей
Не кататься с горок возле дорог призвал горожан начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире одной из псковских радиостанций.
Он отметил, что речь идёт о несанкционированных горках вблизи проезжих частей. «Хочу обратиться к родителям: вы должны понимать, что ребёнок не должен кататься в тех местах, где он может выкатиться на проезжую часть. Лучше исключить такое место катания и ехать в те места, где это организовано», - подчеркнул Владимир Папорт.
Ранее полиция просила ликвидировать несанкционированную горку вблизи проезжей части в сквере на улице Юбилейной.
Травматологи также призвали псковичей не кататься на «ватрушках».
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