Не кататься с горок возле дорог призывают псковичей

13:53, 24 января 2022, ПАИ

Не кататься с горок возле дорог призвал горожан начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире одной из псковских радиостанций.

Он отметил, что речь идёт о несанкционированных горках вблизи проезжих частей. «Хочу обратиться к родителям: вы должны понимать, что ребёнок не должен кататься в тех местах, где он может выкатиться на проезжую часть. Лучше исключить такое место катания и ехать в те места, где это организовано», - подчеркнул Владимир Папорт.

Ранее полиция просила ликвидировать несанкционированную горку вблизи проезжей части в сквере на улице Юбилейной.

Травматологи также призвали псковичей не кататься на «ватрушках».