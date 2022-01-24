Владимир Папорт: Временный мост через Великую планируется перенести к Промежицам и Малой Гоголёвке

14:32, 24 января 2022, ПАИ

Временный мост через реку Великую в Пскове, который заменит Ольгинский мост на период его капитального ремонта, в будущем планируется перенести в район Промежиц и Малой Гоголёвки. Об этом заявил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире одной из псковских радиостанций.

Отвечая на вопрос о том, нужен ли Пскову ещё один мост, Владимир Папорт подчеркнул, что Госавтоинспекция всегда выступает за дополнительное строительство улично-дорожной сети, дорожных развязок и увеличение пропускной способности.

«Безусловно, генпланом Пскова предусмотрен новый мост. Но есть ещё определённые мысли в части временного моста, который будет построен на период ремонта Ольгинского. В далёкой перспективе планируется этот временный мост перенести со всеми использованными строительными материалами к створу района Промежицы – Малая Гололёвка», – сказал Владимир Папорт.

Напомним, ранее глава администрации Пскова Борис Елкин отмечал, что после реконструкции Ольгинского моста конструкцию временного моста разберут и планируют использовать в качестве путепровода над железнодорожными путями в районе улицы 128-й Стрелковой Дивизии.