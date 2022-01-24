В России займутся проблемой нападения бродячих собак на людей

16:30, 24 января 2022, ПАИ

Совет Государственной Думы поручил подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале.

Она напомнил, что накануне обсуждался вопрос, как не допустить повторения трагедии, которая случилась в Забайкалье. Там стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку.

«На Совете Думы приняли решение: в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства. Речь идёт о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов», - рассказал Вячеслав Володин.

Выработкой предложений займётся рабочая группа во главе с первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Граждане также могут направлять в Госдуму предложения, они будут изучены и учтены.

Напомним, в Псковской области также был зафиксирован факт нападения стаи собак. В Дно они загрызли домашних кроликов и кур.