В России займутся проблемой нападения бродячих собак на людей
Совет Государственной Думы поручил подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём официальном Telegram-канале.
Она напомнил, что накануне обсуждался вопрос, как не допустить повторения трагедии, которая случилась в Забайкалье. Там стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку.
«На Совете Думы приняли решение: в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства. Речь идёт о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов», - рассказал Вячеслав Володин.
Выработкой предложений займётся рабочая группа во главе с первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Граждане также могут направлять в Госдуму предложения, они будут изучены и учтены.
Напомним, в Псковской области также был зафиксирован факт нападения стаи собак. В Дно они загрызли домашних кроликов и кур.
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