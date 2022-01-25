Почти 200 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

09:40, 25 января 2022, ПАИ

74 299 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 193 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Выздоровело 69 765 пациентов (за сутки – 114), умер 1 391 инфицированный COVID-19 человек. Всего специалисты провели 749 495 тестов на коронавирус (за сутки – 3 418).

Глава региона отметил, что кривая заболеваемости продолжает расти, и призвал псковичей сделать прививку.

Напомним, в Псковской области из-за коронавируса на карантин закрыли 142 школьных класса и 20 групп в детских садах. COVID-19 выявили у 39 учителей и 15 воспитателей.