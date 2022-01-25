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Общество

Более 400 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса за сутки

453 жителя Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса 24 января. Всего повторно процедуру вакцинации прошли 34 862 человека, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. 

За минувшие сутки 821 житель Псковской области сделал себе укол первым компонентом. Всего 277 350 человек.  Завершили вакцинацию 273 422 жителя региона, из них 57 – за минувшие сутки.

«Готовим систему здравоохранения к новому пику распространения инфекции. Готовьтесь и вы – привейтесь», – призвал псковичей Михаил Ведерников.

24 января в Псковскую область привезли новую партию вакцины «Спутник Лайт». Кроме того, вчера в регион прибыла первая партия вакцины «Спутник М» для вакцинации детей. На данный момент несовершеннолетних псковичей планируют прививать в двух филиалах Псковской детской городской поликлиники.

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