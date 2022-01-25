Более 400 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса за сутки

10:18, 25 января 2022, ПАИ

453 жителя Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса 24 января. Всего повторно процедуру вакцинации прошли 34 862 человека, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За минувшие сутки 821 житель Псковской области сделал себе укол первым компонентом. Всего 277 350 человек. Завершили вакцинацию 273 422 жителя региона, из них 57 – за минувшие сутки.

«Готовим систему здравоохранения к новому пику распространения инфекции. Готовьтесь и вы – привейтесь», – призвал псковичей Михаил Ведерников.

24 января в Псковскую область привезли новую партию вакцины «Спутник Лайт». Кроме того, вчера в регион прибыла первая партия вакцины «Спутник М» для вакцинации детей. На данный момент несовершеннолетних псковичей планируют прививать в двух филиалах Псковской детской городской поликлиники.